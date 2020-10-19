Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerSağlıkAjans Haberleri

Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize, Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

19.10.2020 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize, Kovid-19'a yakalandı
AA

Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi May Mkhize ve kendisinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif belirtilerin ardından test yaptırmaya karar verdiklerini belirten Mkhize, ev karantinasında olduklarını ve hastalığı atlatma ümidi taşıdıklarını kaydetti.

Mkhize, halka salgında ikinci bir dalganın oluşması riski olduğunu hatırlatarak tüm önlemlere uymaları çağrısı yaptı.

Afrika kıtasındaki Kovid-19 vakalarının yarısının görüldüğü Güney Afrika'da, şimdiye kadar 5 bakan virüse yakalandı.

Ülkede 700 binden fazla kişi virüsten ötürü hasta olurken, 18 bin kişi hayatını kaybetti.

Daha önce Gana, Gine, Mozambik gibi Afrika ülkelerinde de sağlık bakanları virüse yakalanmıştı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yanlışın böylesi çok az yaşanır! İspanya'ya diye yola çıktı...
Yanlışın böylesi çok az yaşanır! İspanya'ya diye yola çıktı...
Aşıklar paylaştı... 'Enfes bir gece'
Aşıklar paylaştı... 'Enfes bir gece'
İfşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi
İfşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Korkutan açıklama! Zor bir kış bizi bekliyor!
Korkutan açıklama! Zor bir kış bizi bekliyor!
Para bile harcamadan hiçliğin ortasında yaptılar
Para bile harcamadan hiçliğin ortasında yaptılar
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gölbaşı 7. Olağan İlçe Kongresi - ANKARA
AK Parti Gölbaşı 7. Olağan İlçe Kongresi - ANKARA

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X