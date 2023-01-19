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Haberler Dünya Güney Afrika, Rusya ve Çin ile ortak deniz tatbikatı yapacak - Dünya haberleri

Güney Afrika, Rusya ve Çin ile ortak deniz tatbikatı yapacak

Güney Afrika Cumhuriyetinin, gelecek ay ülkenin doğusundaki Hint Okyanusu kıyılarında, Rusya ve Çin ile 10 gün sürecek deniz tatbikatı yapacağı bildirildi.

Giriş: 19.01.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Afrika, Rusya ve Çin ile ortak deniz tatbikatı yapacak - Dünya haberleri
AA

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücünden (SANDF) yapılan açıklamada, Güney Afrika donanmasının, 17-27 Şubat tarihlerinde ülkenin doğusundaki Durban ve Richard Bay kıyılarında, Rus ve Çin donanmalarıyla ortak tatbikat düzenleyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Mosi" isimli tatbikata, Güney Afrika ordusundan 350 personelin katılacağı bilgisi paylaşıldı. Mosi, ülkenin yerel dillerinden Tsvana dilinde "duman" anlamına geliyor.

Güney Afrika donanması 2019'da da ülkenin güneybatısındaki Cape Town sahillerinde, Rus ve Çin donanmalarıyla ortak tatbikat gerçekleştirmişti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun 2023 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika'nın Rusya ve Çin ile güçlü ilişkileri bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 23 Ocak'ta Güney Afrika'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Fotoğraf: AP

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