Güney Afrika Mozambik'e asker gönderiyor

AA

Parlamentodan yapılan açıklamada, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü Ensra-ul Sunna ile mücadele etmek üzere 1495 askerin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika askerlerinin bölgede 15 Ekim'e kadar görev alacağı belirtildi.

Güney Afrika'nın Mozambik'e askeri yardımının maliyetinin yaklaşık 1 milyar Rand'e (580 milyon Türk Lirası) olacağı tahmin ediliyor.

Güney Afrika askerleri, haziran ayında Mozambik'teki Maputo Zirvesi'nde yetkilendirilen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) savunma gücünün bir parçası olarak görev alacak.

- Mozambik'te çatışmalar sürüyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.