Güney Afrika kömürle çalışan elektrik santrallerini satıyor

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Maliye Bakanı Enoch Godongwana, Eskom'un borç yükünü hafifletmek üzere firmaya ait kömürle çalışan santrallerin satışı konusunda hükümetin büyük oranda fikir birliğine vardığını belirtti.

Godongwana, bu santrallerin satışının, Eskom'un temiz enerjiye planlı geçişini finanse etmek için kullanılmasının planlandığını ifade etti.

Güney Afrika'nın elektrik üretiminin neredeyse tamamı Eskom tarafından karşılanıyor.

Eskom, elektrik üretiminin yüzde 80'den fazlasını kömür santrallerinden karşılıyor, bu santrallerin toplam değerinin 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Eskom'un üst düzey yöneticisi (CEO) Andre de Ruyter, geçen hafta temiz enerjiye geçiş için gelecek 15 yıl içinde 35 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avrupa Birliği (AB), Güney Afrika'nın temiz enerjiye geçişine 8,5 milyar dolarlık finansal destek sağlayacağını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, halihazırda Afrika kıtasında sera gazı emisyonu en yüksek ülke olma özelliği taşıyor.

Küresel Karbon Atlası verilerine göre de Güney Afrika, dünyada en fazla sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkeler listesinde 12'nci sırada yer alıyor.