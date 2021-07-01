Ramaphosa'nın davasında son karar

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, perşembe günü ülkenin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın iktidar partisine liderlik etmek için yürüttüğü 2017 kampanyasında, bağışlar konusunda milletvekillerini kasten yanıltmadığını bildiren bir önceki kararı yeniden onadı.

Güney Afrika'da Halk/Kamu Koruyucusu olarak bilinen Public Protector adlı bağımsız mahkeme, Devlet Başkanı Ramaphosa’nın suçsuz olduğuna ilişkin karardan memnun olmadı.

Güney Afrikalı avukat Busisiwe Mkhweban, 2019 raporunda Jacob Zuma’nın yerini alan liderin davasında kara para aklamanın karıştığını vurgularken Anayasa Mahkemesi bu iddiaya itiraz etti.

Yargıç Chris Jafta, Halk/Kamu Koruyucusu olarak bilinen bağımsız kuruluş Public Protector'un gerçekler konusunda yanıldığını söyledi.