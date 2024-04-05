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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Güney Afrika'da milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü! - Futbol Haberleri

        Güney Afrika'da milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü!

        Güney Afrika'nın Kaiser Chiefs takımında oynayan Luke Fleurs hayatını kaybetti. Milli takım formasını da giyen 24 yaşındaki futbolcu, fidye için kaçırıldıktan sonra silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:49
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        Milli futbolcu, vurularak öldürüldü!
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        Güney Afrika, Luke Fleurs'un ölümüyle sarsıldı. Ülkesinin ünlü takımlarından Kaiser Chiefs forması giyen Luke Fleurs, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

        24 yaşındaki savunma oyuncusu, fidye için kaçırıldıktan sonra, polis müdahalesini beklerken silahla vuruldu.

        Fleurs, "Bafana Bafana" lakaplı Güney Afrika'yı son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.

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