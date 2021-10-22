Güney Afrika'da kaçak altın madencileri polisle çatıştı

Polisin yaptığı açıklamada, North West eyaletinin Orkney bölgesinde kaçak altın madencilerine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, madencilerin operasyonu düzenleyen özel harekat birimlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 6 madencinin öldüğü, 1'i polis 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Operasyon sonucunda 87 kaçak madencinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Polisin, olay yerinde madencilik gereçleriyle 11 ruhsatsız silahı ele geçirdiği aktarıldı.

Dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Güney Afrika, kaçak altın madenciliğinin önemli merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.