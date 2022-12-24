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Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü

Güney Afrika'da bir akaryakıt tankerinin patlamasıyla 10 kişi hayatını kaybetti. Birçok itfaiye görevlisi yaralandı.

Giriş: 24.12.2022 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü
AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinin patlamasıyla ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.

İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.

Fotoğraf: AA

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