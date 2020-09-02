Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 628 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 114 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 263'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 628 bin 259'a ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 705 bin 408 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 549 bin 993'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

-bashal