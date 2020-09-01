Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 121 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 149'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 627 bin 41'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 693 bin 721 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 540 bin 923'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

-bashal