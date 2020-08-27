Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 615 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 194 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 502'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 615 bin 701'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 598 bin 973 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 525 bin 242'si ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

-bashal