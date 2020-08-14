Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 572 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 260 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 11 bin 270'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 572 bin 865'e yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 315 bin 497 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 437 bin 617'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.