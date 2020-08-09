Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 210'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 553 bin 188'e yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 220 bin 265 test yapılan ülkede Kovid-19 vakalarından 404 bin 568'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.