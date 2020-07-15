Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 298 bin 292'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 232 bin 738 test yapıldı.

Son 24 saatte 173 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19 hastalarından 146 bin 279'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.