Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 170 bine yaklaştı

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 168 bin 61'e yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 706 bin 127 test yapıldı.

Son 24 saatte 95 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.

Kovid-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.