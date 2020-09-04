Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 633 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 14 bin 563'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 747 bin 101 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 554 bin 887'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

-bashal