Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 27 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

AA

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 27 bin 360 sağlık görevlisinde Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Bunların yüzde 78'inin devlet, yüzde 22'sinin de özel hastanelerde çalıştığı bilgisini paylaşan Mkhize, virüs kapan sağlık çalışanlarının 1644'ünün doktor, 14 bin 453'ünün hemşire olduğunu aktardı.

- 400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Mkhize, bugüne kadar 443 sağlık görevlisinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaşarak, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Mkhize, "Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından 240'ı özel hastanelerde, 203'ü de devlet hastanelerinde görev yapıyordu." dedi.

Diğer yandan ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 568 bin 919'a yükselirken, ölenlerin sayısı 11 bin 10'a çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.