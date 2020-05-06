Güney Afrika, Çad ve Gine’de Kovid-19 vakaları arttı

AA

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 352 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Vaka sayısının 7 bin 572'ye, ölü sayısının 148'e çıktığı ifade edildi.

Gine Sağlık Bakanlığı, ülkede 101 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü, 1 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Çad Sağlık Bakanlığı da ülkede 53 yeni vaka görüldüğünü, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çad'da vaka sayısı 170, Gine'de 1811'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika'da görülürken, en fazla can kaybı Cezayir'de yaşandı. Lesotho'da ise henüz herhangi bir Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, Afrika kıtasında 47 bin 581 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam 1862 kişi hayatını kaybetti.