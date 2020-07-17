Güneşin ultraviyole ışınları cilt üzerinde kötü etkiler yaratabilir, güneş çarpmaları ve güneş yanıklarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ayrıca cildin üzerinde lekeler oluşarak kırışmasına ve cildin susuz kalarak kurumasına etki edebilmektedir.

Cildi hassas olan ve açık tenli kişilerde gün ışığı daha fazla etkili olabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca gün ışığına çıkarken koruyucu güneş kremi kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Ayrıca gözlük, şapka gibi giysiler ile güneşten korunmaya çalışılmalıdır. Güneşin dik olduğu öğle saatlerinde acil olmadığı taktirde dışarı çıkmamak korunmak için en önemli adımlardan birisi olacaktır.

Açık tenli olan kişilerin ciltlerinde aşırı bir etkilenme söz konusu olması ciltlerinde lekeler, yanıklar ve kuruma olmasına neden olmaktadır. O açıdan daha çok korunmaya ihtiyaçları vardır. Uzun süreli güneşte kalmamalı ve daha çok öğleden sonra saat 16’dan sonra güneşlenmeye çıkmalıdır. Bunun yanında denize girmek ve tuzlu suyun gün ışığında daha çok yakıcı etki oluştumasına neden olması açısıdan hemen duş alarak bu etki önlenmelidir. Cildin neminin mutlaka korunması, bol su tüketimi sağlanarak ve sıvı gıdalar ile takviye edilmesi gereklidir.

Güneş lekelerinin oluşmaması ve bu lekelerin kanser etkisi yaratması açısından kesinlikle cilde parfüm ya da asit içeren ürünler tatbik edilmemelidir. Kullanılan koruyucu krem ve losyonlar kesinlikle doğru ve cilde uygun bir şekilde tedarik edilmelidir. Bunun için bir uzmandan fikir almak önem taşımaktadır.

Ayrıca güneşte fazla kalma ihtimali varsa kesinlikle alkollü içeceklerin tüketilmemesi önemlidir. Bu durum güneş çarpmalarına ve vucudun çalışma sisteminin bozulmasına ve direncinin düşmesine nden olacaktır.