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21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve SolarPower Europe raporlarından derlediği bilgilere göre, mayıs ayında küresel güneş enerjisi kurulu gücünün 1 teravata ulaşmasıyla güneşte "teravat çağı" başlamış oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle santral ekipman tedarik zincirindeki aksamalara rağmen son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Geçen yıl 168 gigavat artarak 940 gigavata yükselen küresel güneş enerjisi kurulu gücünün, 2025'e kadar 2,3 teravata çıkması bekleniyor.

Türkiye'de ise mevcutta 8,3 gigavat olan güneş enerjisi kurulu kapasitesinin 2030'a kadar çatı ve saha tipi projelerle 30 gigavatı aşacağı öngörülüyor.

Ayrıca ortalama günlük güneşlenme süresi 7,5 saat olan Türkiye'de, çatı üstü güneş santrali potansiyelinin 20 gigavat seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de büyük ölçüde lisanssız güneş santrallerinin oluşturduğu kurulu güç "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, 78 ilde farklı ölçeklerde güneş enerjisi santralleri bulunuyor.