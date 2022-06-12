Güneşte 12 YEKA belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.