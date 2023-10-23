Güneşle girdiği kavgayı kaybeden kullanıcılar kötü bronzlaşma deneyimlerini paylaşıyor
Yaz mevsiminde, tazeleyici bir etki bırakan güneşin tadını çıkarmak oldukça keyif vericidir ancak fazla güneşe maruz kalmak; cilt sağlığı için iyi değildir. Üstelik sadece bu da değil, geriye uzun süre geçmeyecek izler de bırakır; bu da ortaya bazen komik bazen rahatsız edici renk farklarının çıkmasına neden olur.
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"Bronzluk hatları."
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"Amerika Birleşik Devletleri'nde bisiklet sürdükten sonra çizgilerimiz."
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"İzler üzerinde çalışmam gerekiyor."
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"Apple Watch güneş yanığına sahip olan başka biri var mı?"
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"Bronzlaşma hatları seksi, değil mi?"
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"Kötü bronzlaşmadan mı bahsediyorsunuz? Bisiklet eldivenleri giyerek triatlon antrenmanına çıkmıştım."
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"Açık havada aşı kliniğinde çalışıyorum. Güneş kremini düşünmedim... Şimdi maske şeklinde bir güneş yanığım var ama yüzümün sadece yarısında."
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"Başka kimde çılgın izler var?"
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"İş yerinde eldiven giymekten kaynaklanan güneş yanığım, (Çöp kamyonunda çalışan işçi)."
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"Sanırım güneş kremi daha iyi bir seçenek olurdu..."
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"Birkaç saat çatı kiremitlerini kestikten sonra kolum."
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"Motosiklete binmeden önce güneş kremi sürmeyi unuttum ve bunun sonucunda yeni, tatlı bir bronzluk çizgisine sahip oldum."
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Kaynak: Reddit