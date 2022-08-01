Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Güneşe serilerek renkleri pastelleştirilen halı ve kilimler yurt dışından alıcı buluyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, renklerini pastele dönüştürmek ve mikroplardan arındırmak için güneşe serilen el dokuması halı ve kilimler, yurt dışından alıcı buluyor

01.08.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda dokunan el halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesindeki hasadı tamamlanan tarım arazilerinde, yaz aylarında farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından, dokuyanın anılarını, acılarını, sevinçlerini ilmek ilmek işlediği, motifleriyle gücü, kudreti, sevgiyi ve aile birliğini simgeleyen halı ve kilimler, ilçeye getiriliyor. Yıkanıp, kurutulan ve onarımdan geçirilen halılar, mikroplarından arınması ve renklerinin pastele dönüşmesi için tarlalara seriliyor.

  • AA'nın haberine göre yağışlı havalarda depolara kaldırılan el dokuması halı ve kilimler, güneşin kendisini göstermesiyle yeniden tarlalardaki yerini alıyor. Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor. Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre değişiyor. Bütün yazı tarlada Antalya'nın sıcağı ve nemi altında geçiren milyonluk halı ve kilimler, eylül ayından itibaren toplanıyor ve tozlarından arındırılarak, satış bölgelerine gönderiliyor.

  • Bazı halı işletmecileri tarafından ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satılan halılar, yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Binlerce halı ve kilimin serili olduğu "halı tarlaları", rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Görüntü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

  • Döşemealtı ilçesinde halı işletmeciliği yapan Melih Topkara, dede mesleği bu işin nesilden nesle kendilerine kadar geldiğini söyledi. Yaklaşık 100 dönümlük arazilerinin olduğunu belirten Topkara, bu yıl 20 bin civarında halıyı araziye serdiklerini belirtti. Halının her iki tarafındaki renklerin eşitlenmesi ve pastelleşmesi için sık sık kontrol ettiklerini anlatan Topkara, belli dönemlerde halı ve kilimleri ters çevirerek istedikleri tonu verdiklerini kaydetti.

  • Her halının farklı işleme tabi tutulduğunu söyleyen Topkara, halı ve kilimlerin 1 ya da 4 ay kadar farklı sürelerde güneş tarlalarında kaldığını bildirdi. Topkara, dokumaları haziranda sermeye başladıklarını ve ekime kadar tarlada bulunduklarını anlattı. Halı tarlalarının turizme de hizmet ettiğini ifade eden Topkara, "Döşemealtı'nın iklimi halı ve kilimlerin işlem görmesi için çok uygun. Bu nedenle yaz aylarında boşalan araziler el dokumaları ile dolar. Halı ve kilimlerin oluşturduğu görüntü, her yerde oluşmuyor. Bu açıdan insanlar merak edip ve görmeye geliyorlar. Yerli ve yabancı turistler gerek kafile şeklinde gerekse bireysel olarak gelip, fotoğraf çekiyorlar." diye konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.