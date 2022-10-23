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Güneş tutulmasına son 2 gün! Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'de görülebilecek mi?

Güneş tutulması için geri sayım başladı!

Dünyanın birçok yerinde gözlemlenecek olan güneş tutulması, Türkiye’den de görülebilecek. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan tutulmanın ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Ayrıca uzmanlar güneş tutulmasının etkilerini de aktardı. İşte güneş tutulmasına dair detaylar…

Giriş: 23.10.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yıl içerisinde sadece iki kez gerçekleşen güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tutulmaya son 48 saat kala insanlar üzerinde etki bırakıp bırakmayacağı veya doğa olaylarını tetikleyip tetiklemeyeceği merak edilenler arasında. Uzmanlar güneş tutulmasında dikkat edilmesi gerekenler karşısında uyarıda bulundu.

  • GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

    Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü 11.58 saatlerinde başlaması bekleniyor. Uzmanlar güneşe direk bakılmaması konusunda uyardı.

  • “GÜNEŞ’İN YÜZDE 50’Sİ AY TARAFINDAN ÖRTÜLECEK”

    TUG Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık ve Prof. Dr. Faruk Soydugan'ın hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'nda, parçalı Güneş tutulması hakkında,

    "2022 yılında ülkemizde sadece bir Güneş tutulması gözlenebilecektir. 25 Ekim 2022 parçalı Güneş tutulması, Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50'si örtülecek. Parçalı Güneş tutulmasının maksimum evresinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek" ifadelerine yer verildi.

  • PROF.NACİ GÖRÜR GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

    Twitter hesabında 25 Ekim Güneş tutulması hakkında açıklama yapan Prof. Naci Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür,

    "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" şeklinde konuştu.

  • “TELEKSOP, MERCEK İLE ÇIPLAK GÖZLE BAKMAK KALICI KÖRLÜĞE SEBEP OLABİLİR!”

    UG Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık ise güneş tutulmasına kesinlikle çıplak gözle bakılmaması gerektiğini söyledi “Çünkü Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si kapanacak ve geri kalan ışık göz için doğrudan zararlı. Özel güneş filtreleri veya tutulma gözlükleri ile daha önceki Güneş tutulmalarından ellerinde gözlüğü olanlar, bu tutulmayı izleyebilir. Fakat kesinlikle bir teleskobu, bir kamerayı veya merceği oraya doğrultup, bakmak kalıcı körlüğe sebep olur" dedi.

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