GÜNEŞ TUTULMASI'NIN YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda aldanmalara açık olabilirsiniz sevgili Yengeç burçları... Karşınızdakine her zaman güvenen bir yapınız var ancak çevrenizdekiler bu durumdan faydalanmak isteyebilir. Tutulma zamanı her söylenene inanmamalı ve her şeyi kabullenmemelisiniz.