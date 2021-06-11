7-13 Haziran haftalık burç yorumlarında gündemi Güneş Tutulması oluşturuyor. 10 Haziran Perşembe günü saat 13.53'te gerçekleşen tutulma 3 dakika 51 saniye sürdü. Kanada'da başlayan tutulma Sibirya'da sona erdi ve Türkiye'den maalesef izlenemedi.. Peki İkizler'de meydana gelen Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? İkizler burcu bilgi, iletişim, yolculuk, eğitim, sınavlar ve yakın çevre bağlantılarını temsil ettiğinden Güneş Tutulması bu konularda sıkıntı ve problemlerin çıkabileceğine işaret ediyor. Örneğin tutulma zamanı internet alışverişlerinde aksaklıklar, yolculuklarda plan değişiklikleri, dolandırıcılıklar, iletişimde yanlış anlaşılmalar, gizli bilgilerin açığa çıkması gibi durumlar yaşanabilir.
Ayrıca hava elementinde meydana gelen tutulmanın, ticaret hayatını ve hava koşullarını etkileme ihtimali bulunuyor. Ruh halinde değişim, yorgunluk hissi, tembellik, enerji düşüklüğü de Güneş Tutulması'nın diğer etkileri olarak göze çarpıyor. Şimdi gelin Güneş Tutulması'nın 12 burca etkisine yakından bakalım...
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINA ETKİSİ
10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda ilişkilere dikkat etmelisiniz sevgili Koç burçları... Alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, ufak tefek konuların büyüyerek tartışmaya dönüşebilir. Aniden parlamamaya ve bir şey söylemeden önce oturup düşünmenizde fayda var. Ayrıca imza ettiğiniz yerlere dikkat etmeli, bankacılık ve finans işlerini aceleye getirmemelisiniz.
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINA ETKİSİ
10 Haziran'daki Güneş Tutulması, para konularını tetikliyor sevgili Boğa burçları... Ani şekilde bir yerden para gelebileceği gibi yatırımlarınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Finans konularında yanlış kararlar alma potansiyeliniz bulunuyor. Dikkat! Bu dönemi daha sakin ve risksiz şekilde geçirirseniz tutulma sonrası şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz.
GÜNEŞ TUTULMASI'NIN İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINA ETKİSİ
Burcunuzda meydana gelen Güneş Tutulması, karar vermenizi zorlaştırabilir sevgili İkizler burçları... Fikir değişiklikleri, kafa karışıklıkları önünüzü görmenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle tutulmanın etkisi bittikten sonra plan ve projelerinizi başlatmanızda, önemli kararlarınızı ay sonuna ertelemenizde fayda var.
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