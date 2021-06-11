GÜNEŞ TUTULMASI'NIN KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINA ETKİSİ

10 Haziran'daki Güneş Tutulması aşk ve ilişkiler alanınızı etkiliyor sevgili Kova burçları. Tutulma zamanı partnerinizle alakalı kafa karışıklığı yaşayabilir ya da partnerinizin bir başka yüzünü görebilirsiniz. Bu nedenle özel hayatınızla ilgili kesin bir yargıya varmamalı ve bu ay ilişkilerle ilgili çok büyük kararlar almamalısınız.