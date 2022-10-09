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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta olacak 2022? Güneş tutulması nedir, neden olur?

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta olacak?

Güneş tutulmasına sadece birkaç hafta kala TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları takvimine göre bu yıl ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşmişti. Merak edilenler arasında ise Ekim ayında güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği.

09.10.2022 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyada belirli aralıklarda olan bu önemli doğa olayının Türkiye’de saat kaçta ve ne zaman olacağı araştırılıyor. İşte Ekim ayında gerçekleşecek olan güneş tutulmasına dair detaylar.

    TUG 2022 Gök Olayları takvimine göre güneş tutulması 2 aşamalı olacak şekilde meydana geliyor. İlk tutulma 30 nisanda gerçekleşmişti. Şimdi Ekim ayında ikinci tutulma bekleniyor. 

  • GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

    Türkiye’den gözle görülür bir şekilde izlenebilecek olan tutulma 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Tutulma saatinin ise 11:58’de olması bekleniyor.

    TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

    Tutulma dünyada İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin’de izlenebilecek. Hava durumunun açık olmasıyla beraber ülkemizde de izlenebilecek.

  • GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

    Güneş tutulması denilen olayda, Ay yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneşin arasına girer ve böylece güneş tutulması denilen doğa olayı meydana gelir. Tutulmanın gerçekleşmesi için Ay’ın yeni ay evresi yani dünyada hiç gözükmeyen yüzünün olması gerekir ve Dünya’ya göre Güneş ile yörünge üzerinde çakışması gerekir.

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