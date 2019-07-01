Gökyüzünün en fazla merak edilen doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması, belirli aralıklarla Dünya'nın farklı coğrafyalarını etkiliyor. 2019 yılında şu ana kadar bir kez gerçekleşen Güneş tutulmasının ikincisi için geri sayım başladı.

Peki çok kişi Türkiye'den de gözlenebilecek muhteşem doğa olayının tarihini araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş Tutulması, Ay'ın, Güneş'in Dünya'dan disk halinde görünen ışığını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışığı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir.

Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır.

Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir. Bir tam Güneş tutulması anında, hava birden soğur ve gökte yıldızlar görünmeye başlar, gök koyu mavi bir renk alır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması 2 Temmuz 2019'da yani yarın gerçekleşecek. Tutulma TSİ 18.01-20.44 saatlerinde arasında yaşanacak.