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        Haberler Gündem Güneş Tutulması ne zaman? "Ateş Çemberi" için geri sayım başladı, işte merak edilen tarih

        Güneş Tutulması ne zaman? "Ateş Çemberi" için geri sayım başladı, işte merak edilen tarih

        Güneş Tutulması ne zaman? "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan 2023 yılının ikinci Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor. Merak edilen tarih bilim insanları tarafından açıklandı. Özellikle astroloji tutkunları tarafından yakın olarak araştırılan Güneş Tutulması tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:14
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        • 1

          "Ateş Çemberi" olarak da adlandırılan 2023 yılının ikinci Güneş Tutulması merak içerisinde bekleniyor. Burçlara etkisi gibi nedenlerden ötürü Güneş Tutulması tarihi merak ediliyor. İşte 2023 Güneş Tutulması tarihi...

        • 2

          GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ 2023

          2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.

          İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek.

        • 3

          TUTULMANIN ZİRVE NOKTASI 5 DAKİKA 17 SANİYE'DE!

          Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak. Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı NASA'nın Youtube canlı yayınlarıyla ekranlara getirmesi bekleniyor.

        • 4

          GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE GÖZÜKECEK?

          Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

        • 5

          HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI (ATEŞ ÇEMBERİ) TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

          Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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