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        Haberler Gündem Güneş tutulması için geri sayım başladı! 2023 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

        'Ateş Çemberi' için geri sayım: İşte yılın ikinci Güneş Tutulması hakkında merak edilenler!

        Yılın ilk tutulması nisan ayında gerçekleşmişti. Yılın ikinci Güneş Tutulması için ise geri sayım sürüyor. Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlen 'Ateş Çemberi' olarak anılan halkalı Güneş Tutulması hakkında merak edilen bilgileri sizlerle paylaştık. İşte "Halkalı Güneş tutulması nedir, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:14
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        • 1

          20 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk Güneş Tutulması sonrasında ikinci tutulma gündemdeki yerini aldı. 2023 yılının önemli gök olaylarından biri olan halkalı Güneş Tutulması'nın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında gözlemlenecek. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den görülür mü ve etkileri neler? İşte detaylar...

        • 2

          GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ 2023

          2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.

          İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek.

        • 3

          TUTULMANIN ZİRVE NOKTASI 5 DAKİKA 17 SANİYE'DE!

          Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak. Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı NASA'nın Youtube canlı yayınlarıyla ekranlara getirmesi bekleniyor.

        • 4

          GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE GÖZÜKECEK?

          Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

        • 5

          HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

          Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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