20 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk Güneş Tutulması sonrasında ikinci tutulma gündemdeki yerini aldı. 2023 yılının önemli gök olaylarından biri olan halkalı Güneş Tutulması'nın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında gözlemlenecek. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den görülür mü ve etkileri neler? İşte detaylar...