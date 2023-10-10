Güneş Tutulması ne zaman? "Ateş Çemberi" olarak da adlandırılan ve Ekim ayında yani bu ay gerçekleşecek olan 2023 yılının ikinci Güneş Tutulması merak içerisinde bekleniyor. Burçlara etkisi gibi nedenlerden ötürü Güneş Tutulması tarihi merak ediliyor. İşte 2023 Güneş Tutulması tarihi...