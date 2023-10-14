Ateş Çemberi için nefesler tutuldu! İşte 14 Ekim 2023 NASA Güneş Tutulması canlı izle
Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması canlı izleme ekranı araştırmaları hız kazandı. 14 Ekim Cumartesi günü Halkalı Güneş Tutulması yerel saat ile 11:30'da başlayacak. Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması'na şahit olmak isteyenler BD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Youtube hesabı üzerinden açılacak Solar Eclipse live yayını üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını full HD izle...
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Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılının ilk Güneş Tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. Hibrit Güneş tutulması olarak da adlandırılan 20 Nisan Güneş Tutulması Türkiye'den de görülmüştü. Gözler 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek yılın son tutulmasına çevrildi. ABD'de Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim Cumartesi günü Oregon'da (TSİ) saat 19:00'da başlıyor ve Teksas'ta (TSİ) saat 20:00'da sona eriyor. Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması NASA Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. İşte 14 Ekim 2023 Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması NASA Youtube (Solar Eclipse live) canlı izleme ekranı...
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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti. İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek. NASA canlı yayınının Türkiye saati ile 18:30'da başlaması bekleniyor.
ABD'de halkalı güneş tutulması 14 Ekim Cumartesi Oregon'da (TSİ) 19:00'da başlıyor ve Teksas'ta (TSİ) 20:00'da sona eriyor.
NASA yetkilisi Kelly Korreck, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntülerin canlı olarak paylaşılacağını ifade etti.
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GÜNEŞ TUTULMASI NASIL CANLI İZLENİR?
Ateş Çemberi Halkalı Güneş Tutulması NASA Youtube (Solar Eclipse live) adlı canlı yayın üzerinden izlenebilecek.
ATEŞ ÇEMBERİ HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
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ZİRVE NOKTASI 5 DAKİKA 17 SANİYE'DE!
Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak.
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GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENEBİLECEK?
Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.
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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, Türkiye'den ise izlenemeyecektir. Tutulmayı CANLI olarak NASA'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlaması bekleniyor.
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