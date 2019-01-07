Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

6 Ocak’ta Oğlakta Güneş Tutulması Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümüyle gerçekleşiyor. Başlangıç ve dönüşüm enerjisi güçlü olan bu tutulma idealleri geliştirmek, yeni gruplara katılmak için gerekli enerjiyi sağlıyor. Sessiz ve derinden işleyen bilhassa gençler arasında yaygınlaşan yeni ideallerin, iletişim kanallarının oluştuğunu görüyoruz.

Kendimizi ifade edeceğimiz yeni sosyal organizasyonlara, sivil toplum kuruluşlarına katılabiliriz. Yeni eğitimler, iş ve üretim konularında hareket yaşanabilir. Geçmişin hatalarında ders alıp yeni hedefler koyabildiysek, tutulma gerçekleştirmek için gerekli olan gücü açığa çıkarıyor.

Tutulma öncesindeki 15 gün hayatınızda aktif olan olayları iyice gözlemleyin. Bırakmanız gereken tutum, ilişki ve alışkanlıklara dair işaretler belirmiş olmalı. Değişim için ihtiyaç duyduğumuz; bırakılması gereken yüklerin tanımlanması işini halledip, yola devam etme zamanı. Üretim biçimimizden, kaynaklara pek çok alanda yenileniyoruz. Bırakma süreçleri krizlere yol açacaktır. Öfkeli tutumlar, yönsüzlük gelişirken, belirgin biçimde açılan fırsatlara imkan tanımak önemli.

Yakın tarihte 25 Aralık 2000 senesinde aynı hatta tutulma yaşanmıştı. Akabinde Wikipedia yayın hayatına başlamıştı. Bu yılın tutulmasıyla yenilenen ideallerin paylaşılacağı iletişim kanalları oluşabilir.

Ülkemiz haritasında 2. evde gerçekleşen tutulma; düşünce üretmeyen, hayatı sığlaştıran, dogmatik tutumlarını sürdüren insanların hassasiyetlerini artıyor. Bu gurupta aşırı kırılganlık, artan yönsüzlük, ekonomik sorunlar ve inanç tazeleme ihtiyaçları açığa çıkabilir. Halkın kısıtlanmışlığını aşmak için yeni iletişim yollarına, üretim yöntemlerine ve eğitime ihtiyaç duyduğu görülüyor.

Sessiz ve derinden işleyen bilhassa gençler arasında yaygınlaşan yeni ideallerin, iletişim kanallarının oluştuğunu görüyoruz. Halk kendini ifade edeceği yeni sosyal organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını benimsemeye başlıyor. Atadan kalma üretim yöntemlerine dönüş yaşanacağını görüyoruz. Sene boyunca ekonomik açıdan toparlanabilmek için ailevi desteklere, aile işletmelerine duyulan ihtiyaç artarken zorunlu sebeplerle yeni üretim alanları kuruluyor.

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

GÜNEŞ TUTULMASI KOÇ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak'ta yaşanacak tutulma ile kariyer alanında yenilenmeler olabilir. Bu vakte kadar görmezden geldiğiniz yaşamsal kararları gözden geçireceksiniz. Ailevi konular, menkul, araç alım satım olabilir. Statü geliştirecek olaylar yaşanırken, geçmiş tutumlarınızın referansı önemli rol oynuyor.

GÜNEŞ TUTULMASI BOĞA BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak'ta yaşanacak Güneş Tutulması maddi konfor arayışınız ve güvenli alan yaratma ihtiyacınızı artırırken, yenilenme arzularınız önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Uzmanlık konuları, yurt dışı, yabancı diller, hukuk alanında başlangıçlar yaşanırken, bireysel hedefleriniz dönüşüyor. Kaynak yaratmak, üretmek ve bireysel çalışmak, yetenekleri kullanmak önemli hale geliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI İKİZLER BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak'ta yaşanacak Güneş Tutulması ruhsal olgunlaşma, dönüşüm ve büyüme konularında önemli olayları tetikliyor. Size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıklar ve ilişkiler hayatınızdan çıkıyor. Üretme ve kaynak yaratma imkanları gelişiyor.

GÜNEŞ TUTULMASI YENGEÇ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak'ta yaşanacak Güneş Tutulması ile ilişkilerde duygusal ve kırılgan tutumlarınız objektif yaklaşımlara doğru evriliyor. Yeni ilişkiler, anlaşmalar gelişebilir. Size hizmet etmeyen mutsuz edenler sonlanabilir.

GÜNEŞ TUTULMASI ASLAN BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak'ta yaşanan Güneş Tutulması ile günlük rutinler, çalışma ve üretme biçiminiz dönüşüyor. Yaratıma engel olan alışkanlıkları bırakırken, üretme ihtiyacınız artıyor. Yeni iş olasılıkları, yabancılarla işbirliği gerektiren konular gelişebilir. Büyük borçlanmalardan kaçınmak, üretim ve işbirliği yatırımları içinde olmak faydalı olur.

GÜNEŞ TUTULMASI BAŞAK BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak tutulması aşk, çocuklar, yaratıcı beceriler, spor konularında yenilenmeler getirebilir. Bu yıl idealleriniz değişiyor. Daha romantik, katılımcı ve şefkatli tutumlar sergileyip, karşılığını alacaksınız. İlişkilerde yaşadığınız sorunları aşmak için objektif ve tutarlı olmak önemli Tutulma ile sanat ve bilim, spora olan ilginiz artarken, yeni uzmanlık alanlarına yöneleceksiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI TERAZİ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak Güneş Tutulması yaşam alanınızı düzenleme imkanı sunuyor. İşinizi doğanıza uygun hale getirme ihtiyacınız artıyor. Ebeveyn sağlığı, taşınma, ev araç alım satımı hareketlenebilir. Dışardaki hayatla ve ilişkilerle ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzunuz artıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI AKREP BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak Güneş Tutulması ile sorumluluklarınız artıyor. Yakın çevre, yeni uzmanlık alanları, ticaret, kısa yolculuklarda hareket yaşanırken, uzmanlaşma yolunda yeni konulara eğilebilirsiniz. Eğitimler başlayabilir. Kardeşlerinizin sorumluluklarını alabilirsiniz. Bireysel ihtiyaçlarınızla başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeyi öğreniyorsunuz.

GÜNEŞ TUTULMASI YAY BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak Güneş Tutulması finans ve üretim konularında yeni bir dönemi başlatıyor. Öz disiplin ve çalışma ile gelir artışı olası. Terfiler, önemli iş anlaşmaları gelişebilir. Uzmanlık gerektiren işler için sabrınız gelişirken koşulları sürdürmek için azim ve kararlılık gerekiyor. Harcamaların artacağı bir süreçtesiniz. Ekonomik davranmak faydalı olur.

GÜNEŞ TUTULMASI OĞLAK BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak Güneş Tutulması ile içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için imkanlarınız artıyor. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. Amaçları ve arzuları gözden geçirerek, yaşamı tüm yönleriyle kavrayıp ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Kopuşlar olabildiği gibi, ruhsal bütünlük sağlayan yeni ilişkiler, sosyal gruplar gelişebilir.

GÜNEŞ TUTULMASI KOVA BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak'ta yaşanacak Güneş Tutulması ile kısıtlandığınız alanlara dair farkındalığınız artarken kişisel gelişim konularında ilginiz artabilir. Geçmişten gelen travmaların izleri son bir defa yüzeye çıkarak sizi zorlayabilir. Sağlık hassasiyetleri yaşanabilir. İş ve üretim konularında yeni başlangıçlar gelişebilir. Deneyimlerinizi doğru değerlendireceğiniz imkanlar gelişebilir. Ruh beden dengesi önem kazanırken ruhsal bütünlük yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI BALIK BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

6 Ocak Güneş Tutulması çalışmak ve üretim içinde olmak zorunluluklarını hissettiriyor. Yeni gruplara katılabilir, iş bulabilir, bir idealin parçası olabilirsiniz. Bir süredir yoğun biçimde duygusaldınız. Kararlı davranışlar sergileme, yaşam amacının farkında olma, kendini keşfetme arzularınızı tatmin edeceğiniz önemli olaylar gelişiyor. Hayal gücüne tutunup müzik, resim gibi alanlarda faaliyet yapmak yazı yazmak ve spor ihtiyacınız artıyor.