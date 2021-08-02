Güneş'ten hakemlere VAR tavsiyesi

Merkez Hakem Kurulu Semineri, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’de gerçekleşirken, resmi açılışta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu.
Futbolun artık endüstriyel bir hal aldığını ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, “Beklentiler çok büyüdü. Yine keyif ama beklentiler yüksek olduğu için eleştiriler de fazla oluyor. Bu ara yine Riva’dayım, sizleri de görüyorum, olağanüstü bir çalışma içindesiniz. Geldiğim ilk günden bu yana Riva'da çok büyük mesafe alındığını görüyorum. Hakemlerimiz ve futbolumuzun da çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Son dönemde alınan kötü sonuçlar için Türk futbolunun bittiğini değil, olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Türk futbolu geçmişine göre çok daha iyi bir durumda. Buradaki imkanlara göre daha iyi olmamız gerekiyor. Sürekli iyi giden bir takım, oyuncu yoktur, hakem de olmayacaktır. Bir turnuvaya katıldık, orada bir de hakemimiz de vardı. Cüneyt Çakır başarılarıyla sizlere örnek oldu. Ali Palabıyık ve Hail Umut Meler'i de şimdiden tebrik ediyorum. Buna ihtiyacımız var. Bir takım oluşturduk iki yılda sayılı hale geldi. İyi olduğu zaman övgülerin fazla olduğunu söylüyoruz. Sizden beklentimiz şu, sevgi, saygı içerisinde bir güven duygusunu hep verin. Tecrübeli, iyi hakem bu demektir. Hakem, oyuncu ilişkilerindeki sevgi, saygı olduğu sürece hiçbir sorun olmaz. Gergin olmaya gerek yok. İnandığınız yolda gidin, cesur olun, hiç korkmayın. Kameralara teslim olmayın. VAR evet var ama VAR’a güvenerek değil kendinize güvenerek maç idare edin. VAR’a bağlı kalırsanız gerçek değerinizi gösteremezsiniz” diye konuştu.
"KEŞKE YEŞİL KART KURALI OLSA DA OYUNCULAR 3-5 DAKİKA CEZALANDIRILSA"
Futbolun hızlanması konusunda hakemlerin önemli bir rolü olduğunu da aktaran Güneş, “Liglerin, futbolun daha hızlı oynanması için oyun yönetiminde bir takım değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Hızlı oynayan takımlara hakemlerin izin verdiğini görüyorum. Topun daha çok oyunda kalması ve hızlı oynanması için size büyük iş düşüyor. Oyuncu itirazlarına izin vermeyi de doğru bulmuyorum. Keşke yeşil kart dediğimiz, oyucuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir. Çünkü itirazla zaman kazanıyorlar. Sahaya çıkan futbolcu futbol oynayacak, hakem maçı yönetecek. Bu herkesi keyiflendirir” şeklinde konuştu.
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