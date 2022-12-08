'Güneş Sonrası' Pera Müzesi'nde

Yönetmen Charlotte Wells’in büyük övgüler alan, olağanüstü çıkış filmi 'Güneş Sonrası’ 16, 17 ve 23 Aralık’ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, İskoç yazar ve yönetmen Charlotte Wells’in olağanüstü çıkış filmi Güneş Sonrası’nı Pera Müzesi Oditoryumu'nda sinemaseverlerle buluşturuyor.

Duygusallığıyla büyüleyen filmde, ergenlik dünyasına adım atmaya hazırlanan Sophie (Frankie Corio), babasının (BAFTA ödüllü Paul Mescal) bildiği ve bilmediği yönlerini bağdaştırmaya çalışırken babasıyla yaptığı son tatile dair yirmi yıllık anıları, ilişkilerinin güçlü ve hüzünlü bir portesine dönüşüyor.

Umut dolu bir büyüme hikayesi ile silinmez bir iz bırakan dokunaklı ve samimi bir aile portresini yan yana getiren Güneş Sonrası, Cannes 2022 Eleştirmenler Haftası'nda French Touch Jüri Ödülü’ne, Deauville Amerikan Film Festivali'nde Büyük Ödül’e değer görülmüştü.

Güneş Sonrası özel gösterim ile 16, 17 ve 23 Aralık’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri, indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

Gösterim Programı

16 Aralık Cuma, 20:00

17 Aralık Cumartesi, 15.00

23 Aralık Cuma, 20.00