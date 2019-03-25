Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegen sayısı 4 bine yaklaştı

25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son 25 yılda dünyadaki ve uzaydaki teleskopların çalışmaları sayesinde Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenlerin sayısında büyük artış yaşandı.
Bu aynı zamanda Samanyolu galaksisindeki hemen her yıldızın, çevresinde Dünya benzeri en az bir gezegen barındırdığının da bir göstergesi.
Astronomların bundan 30 yıl önce bu bilgiden emin olmaları mümkün değildi.
Paris Gözlemevi tarafından tutulan "Güneş Sistemi dışındaki gezegenler ansiklopedisine" göre bu gezegenlerin sayısı 4 bini aştı.
Gözlemevinden Dr Françoise Roques BBC'ye yaptığı açıklamada "İyi haber şu; artık yıldızlı gökyüzünden gezegenli gökyüzüne geçmiş bulunuyoruz. Yıldızdan daha çok gezegen var. Ayrıca gezegen sistemleri yapısal olarak çok çeşitlilik gösteriyor. Sıfır, bir, iki yıldızın hatta başka gezegenlerin yörüngesinde olan gezegenler var" dedi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kayıtlarına göre ise 4 bine yaklaşmaya 74 gezegen kaldı.
Ama sırada NASA'nın Tess uzay teleskobu tarafından saptanmış olan 443 gezeden adayı daha var.
Buna ek olarak 2009 yılında kurulan Kepler teleskobunun tespit ettiği 2423 gezegen adayı da onaylanmayı bekliyor.
NASA'nın arşivine son olarak 21 Mart'ta Super Earth GI 686 b adı verilen bir gezegen eklendi. Bu gezegen Güneş'ten daha soğuk kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor.
İki katalog arasındaki sayı farkı, NASA ile Paris Gözlemevi'nin gezegenleri farklı kriterlere göre sınıflandırmasından kaynaklanıyor.
Daha eski teknik, gezegenlerin yerçekimi kuvvetini baz alıyordu.
NASA'nın 2009 yılında kurulan Kepler teleskobu ise gezegenlerin kendi yıldızları önünden geçerkenki parlaklığını ölçen bir yöntem kullanıyor.
Dr Roques özellikle "kahverengi cüce" olarak adlandırılan yıldızlarla dev gezegenleri birbirinden ayırmanın zor olduğuna dikkat çekiyor, "Uluslararası Astonomi Birliği kahverengi cücelerin bazılarını küçük yıldızlar olarak kabul ediyor, ama bunların bazıları aslında büyük gezegenler" diyor.
Dr Roques farkı anlamanın tek yolunun bu oluşumların iç yapılarına bakmak olduğunu, bunun ise imkansız bir görev olduğunu belirtiyor.
Güneş Sistemi dışındaki ilk gezegenler Aleksander Wolszczan ve Dale Frail tarafından 1992 yılında titreşen bir yıldız çevresinde bulunmuştu.
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