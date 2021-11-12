Güneş Özgeç'in yeni teklisi yayında

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Güneş Özgeç’in vokalleri, enstrümanları, düzenlemesi ve prodüksiyonunu tek başına üstlendiği şarkının mikslerini Alp Turaç, mastering’ini Erdem Helvacıoğlu yaptı.

"Düş" adlı şarkının çıkış hikâyesini, "Sürüklendiğimiz karmaşık düşler ve bulanık sulardan çıkabilmenin yine bize bağlı olduğunu hatırlamak ve yardım dilerken aslında kendi kendimize konuştuğumuzu fark etmenin çelişkisiyle eğlenmek” sözleriyle anlatan sanatçı Düş’ün bu bilgiyi kutlayarak, dansa davet ettiğini söylüyor.

Kapak fotoğrafını Merve Terzioğlu’nun çektiği şarkının 3D animasyon çekilen video klibinin yönetmenliğini yeni medya sanatçıları Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar birlikte yaptı.

Alternatif sahnelerin özgün söz ve müzik yazarlarından Güneş Özgeç’in yeni teklisi "Düş", bugün dijital müzik kanallarında yayınlandı. Sözünü ve müziğini Güneş Özgeç’in yazdığı ve vokalleri, enstrümanları ve düzenlemesinde yine sanatçının imzasını gördüğümüz şarkının mikslerini Alp Turaç, mastering’ini de Erdem Helvacıoğlu yaptı.