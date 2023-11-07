Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık "Güneş kremi yanlış kullanılıyor" cilt kanseri oranları yükseldi! Güneş kremi kullananlar Güneş'e daha çok maruz kalıyor

        "Güneş kremi yanlış kullanılıyor" cilt kanseri oranları yükseliyor

        Bilim insanları güneş kremi kullanımına karşı uyarıda bulunuyor. Güneş kremi kullanan kişiler kendilerini daha yüksek düzeyde güneşe maruz bırakabiliyor ve yeterli miktar krem kullanmıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilim insanları tarafından yeni araştırma çoğu kişinin güneşte çok uzun süre kaldığında yeterli güneş kremi sürmediğini veya yeterli kıyafet giymediğini tespit etti. Ürünlerin yanlış bir güvenlik hissi veriyor olabileceği uyarısında bulunuldu.

        • 2

          GÜNEŞ KREMİ PARADOKSU OLUŞTURUYOR

          Cancers adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, güneş kremi kullanımındaki artışa rağmen melanom ve cilt kanseri oranlarının da küresel çapta yükseldiğini gözlemledi. Bu durum "güneş kremi paradoksu" olarak adlandırıldı.

        • 3

          BRONZLAŞMAK İÇİN İZİN BELGESİ OLARAK KULLANILIYOR

          Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Ivan Litvinov "Sorun şu ki güneş kremi bronzlaşmak için bir 'izin belgesi' olarak kullanılıyor. Toplum, bir hastalığı önlemeye yönelik pazarlanan bir ürün kullandığında cilt kanserinden korunduğunu düşünüyor" dedi.

        • 4

          Araştırma bulgularında cilt kanserinin en agresif türlerinden biri olan melanomun yüksek görüldüğü Kanada'da yaşayanların çoğunun güneş koruyucu kullandığı ve daha çok güneşe maruz kaldığı tespit edildi.

        • 5

          Bilim insanları bu güneş kremi paradoksunu göz önünde bulundurarak güneşten korunma ve cilt kanserini önlemeye dair bilgi eksikliklerini gidermek için yeni müdahaleler yapılması çağrısında bulundu.

          Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Habertürk Anasayfa