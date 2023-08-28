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        Haberler Sağlık Güneş kremi kullanırken bilmeniz gereken 8 önemli detay! Her cilde göre farklı kullanılmalı!

        Güneş kremi kullanırken bilmeniz gereken 8 önemli detay! Her cilde göre farklı kullanılmalı!

        Güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar bulunuyor. Özellikle hassas ciltler kimyasal madde içeren güneş kremlerinden kullanmamalı. Ayrıca güneş kreminin saatte bir yenilenmesi gerekip gerekmediğine dair soru işaretleri de bulunuyor. İşte güneş kremi kullanırken bilmeniz gereken detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:44
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        • 1

          1. GÜNEŞ KREMLERİ KİMYASAL VE FİZİKSEL OLARAK İKİYE AYRILIYOR

          Kimyasal güneş kremi, UV ışınlarını cilde nüfuz etmeden önce emer. Fiziksel güneş kremi ise UV ışınlarını cildinizden uzağa yansıtır.

        • 2

          2. HASSAS CİLDE SAHİP KİŞİLER CİLT TİPLERİNE ÖZEL GÜNEŞ KREMİ KULLANMALI

          Bazı insanların cilt yapısı daha hassas olduğu için çinko oksit veya titanyum dioksit içeren mineralli güneş kremlerini tercih edebilir. Fazla kimyasal içeren güneş kremleri cildi tahriş edebilir.

        • 3

          3. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE YOL AÇMAZ

          Güneş kremleri, Güneş'ten gelen UVB ışınlarını engeller. UVB ışığı D vitamini üretilmesini sağlar ancak güneş kremini kullanmak D vitamininin vücuda girmesini engellemez sadece zararlı ışınları uzaklaştırır.

        • 4

          4. GÜNEŞ KREMİNİN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİYSE KORUMA SAĞLAMAZ

          Güneş kreminin son kullanma tarihi dolduğunda UV korumasını sağlayamaz ve cilt kanserine neden olabilir.

        • 5

          5. SADECE GÜNEŞ KREMİNE GÜVENMEMEK GEREKİYOR

          Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için Güneş kremi kullanıyor olsanız bile dermatologlara göre UV ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ve 16.00 saatlerinde Güneş'e doğrudan maruz kalmamak gerekiyor.

        • 6

          6. YAĞLI GÜNEŞ KREMLERİ SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

          Yağlı güneş kremleri gözenekleri tıkayarak sivilceye neden olabilir.

        • 7

          7. GÜNEŞ KREMİNİ 2 SAATE BİR YENİLEMENİZ GEREKİYOR

          Güneş kremlerini iki saatte bir tekrar uygulamalısınız çünkü koruyuculuğunu kaybediyor.

        • 8

          8. KİMYASAL GÜNEŞ KREMLERİ BEYAZ İZLER BIRAKMAZ

          Kimyasal Güneş kremleri cildinizde beyaz izler bırakmaz. Fiziksel Güneş kremleri ise cildinizde beyaz bir katman bırakabilir.

          Kaynak: FactSite

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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