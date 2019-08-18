Süper Lig'de 2019-2020 sezonun başlamasıyla birlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yerli oyuncuları izlemeye başladı. 7 Eylül'de Andorra, 10 Eylül'de ise Moldova ile oynanacak EURO 2020 Elemeleri öncesi ideal kadroyu oluşturmak için oyuncuları mercek altına aldı. Şenol Güneş, bu kapsamda Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden takip etti. Güneş, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile müsabakayı protokol tribününde izledi.