Güneş ışığına dikkat! Cilt kanserini tetikleyebilir

İHA

Cildiye Uzmanı Dr. Ünsal Tank, vücut için birçok faydası olmasına rağmen uzun süre maruz kalındığında güneş ışınlarının sağlık açısından olumsuzlukları da ortaya çıkardığını anlattı. Özellikle yaz aylarında etkili olan güneş ışınlarının yoğun teması sonrası insan vücudunda yakın, orta ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek problemler olduğuna değinen Dr. Tank, yakın ve orta dönemde yaşanabilecek sıkıntıların önüne koruyucu kremler ve haplar ile geçilebilirken uzun dönemde daha büyük sağlık sorunları yaşanabildiğini belirtti.

"KREM YA DA GEREKTİĞİNDE HAP KULLANMALIYIZ"

Güneş ışığının zararlarının da olabileceğinin altını çizen Dr. Tank, koruyucu ürünlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Fazla güneş ışığına maruz kalındığı takdirde alerjik reaksiyonların görülebileceğini belirten Tank, “Yaz aylarında özellikle güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyoruz. Hepimiz güneşe karşı korunmak için dikkatli olmalıyız. Güneşin insana olan zararları yakın dönemde, orta dönemde ve uzun dönemde ortaya çıkan etkiler olarak 3’e ayrılır. Fazla güneş ışığına maruz kalındığında yakın zamanda vücutta yanıklar oluşabilir. Uzun süre güneş ışığı teması birinci ve ikinci derece hatta üçüncü derece yanıklara neden olabilir” dedi.

Tank, bazı durumlarda güneş alerjisi oluşabileceğinden bahsederek “Böyle durumlardan korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmalıyız ya da gerektiğinde hap da kullanılabilir. Tatil süresince alerji çıkıp kaşıntılı sulu yaralar oluşuyorsa gitmeden bir iki gün öncesi hapa başlayıp dönünceye kadar günde bir adet olarak devam edilebilir. Aynı esnada güneş kremi de kullanılması gerekir. Daha şiddetli yaralar varsa iğne de yaptırılabilir. Ancak tüm bu tedavilerin mutlaka bir uzman önerisiyle yapılması gerekiyor” diye konuştu.

CİLT KANSERİ RİSKİ

Özellikle güneş altında çalışan kişilerin mutlaka önlem almaları gerektiğini belirten Tank, şu ifadeleri kullandı: “Uzun süreli böyle meslek gereği güneşte kalınıyorsa, açık havada çalışılıyorsa, güneşten çok iyi korunmak gerekiyor. Çünkü yıllar sonra güneşe bağlı kanserler çıkabilir. önce güneş yanıklarına bağlı olarak kabuklu yaralar oluşur. Daha sonra bunlar cilt kanserine çevirebilir. Uzun süre güneş altında çalışan kişiler dikkat etmediği takdirde ileriki yıllarda cilt kanseriyle karşılaşabilir. Bu şekildeki şüpheli ve iyileşmeyen yaralar için cildiye doktoruna başvurmakta yarar vardır. Bunların tedavisi de dondurularak yapılmaktadır.”