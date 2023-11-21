Güneş'in üzerinde ilk kez kutup ışıkları görüldü

Göze çarpan bu manzara bir Güneş lekesinin 40 bin kilometre üzerinde gerçekleşti. Güneş'te manyetik kuvvetin çok yoğun olduğu ve bir miktar ısının yıldızın yüzeyine ulaşmasının engellendiği bölgelere Güneş lekesi adı veriliyor.