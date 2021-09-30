Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, YEKA GES-5 yarışmalarıyla 1500 megavat güneş enerjisi kapasitesi tahsis edilecek.
Söz konusu kapasitenin tahsisi 23 farklı il için 76 ayrı yarışmayla gerçekleştirilecek.
Yarışmalara başvurular 12 Ocak 2022 tarihinde ve 09.30-13.00 saatlerinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.
Yarışma tarihleri daha sonra duyurulacak.
YARIŞMA BAŞLANGIÇ TAVAN FİYATI KİLOVATSAAT BAŞINA 40 KURUŞ
Güneş enerjisi yarışmalarında elektrik enerjisi alım tavan fiyatı kilovatsaat için 40 kuruştan başlayacak.
Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için santralin ilk kabulünden itibaren üretilen ilk 23 gigavatsaat elektriğin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süreyi kapsayacak.
Tahsis edilecek kapasite miktarları her bir yarışma için 10 ila 30 megavat arasında olacak.
- En yüksek güneş enerjisi kapasitesi tahsisi Diyarbakır, Van ve Malatya'da
Diyarbakır, Van ve Malatya için her bir ilde 120'şer megavat kapasite tahsisi için 6'şar yarışma yapılacak.
Ankara, Adıyaman, Batman, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak için her bir ilde 100'er megavat kapasite tahsisi için 5'er yarışma yapılacak.
Bingöl'de 40 megavat, Denizli'de 30 megavat, Antalya, Bilecik, Burdur, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya, Uşak ve Yozgat'ta 20'şer megavat ve Kırşehir'de 10 megavat kapasite tahsisi için güneş enerjisi yarışmaları gerçekleştirilecek.
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