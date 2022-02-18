Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, bir programa katılmak üzere geldiği Bursa'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Erkan, elektrik fiyatlarındaki yükselişten dolayı bu enerji ile güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin dolar bazında hemen hemen aynı olduğunu söyledi.
Özellikle Ocak 2022 itibarıyla güneş enerjisine ciddi talep olduğunu belirten Erkan, dernek olarak şehir şehir gezerek güneşi anlatmaya ve doğru bilgiyi paylaşmaya çalıştıklarını vurguladı.
OSB'LERDE ARAZİYE DE KURULABİLECEK
Sanayicilerin son dönemde fabrika çatılarına bu sistemi kurdurduğunu ancak arazilerinde kullanamadığını anlatan Erkan, şunları kaydetti:
"Bununla ilgili Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) ilgili düzenleme bekliyoruz. OSB'lerde çatıya kurulum müsait ama araziye kurulum yapılamıyor. Bunun düzeltilmesi için girişimlerde bulunduk, en kısa zamanda çözülecek. Böylelikle artık tüketim amaçlı herkes ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi sistemini, çatısında yer varsa çatısına, arazisinde yer varsa arazisine kurarak hem elektrik fiyatlarını aşağıya çekecekler hem de karbon salınımını azaltacaklar. Endüstriyel çatılarda bu yatırım 4 yıl gibi bir sürede geri dönüyor. Daha sonrasında hiçbir elektrik parası ödemeden hatta fazlasını satabilecekleri bir sisteme sahip olabilecekler."
Hakan Erkan, ilave teşvik enerji maliyetlerindeki artışın güneş enerjisine yatırımın önünü açtığını bildirdi.
Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 99 bin megavat civarında olduğu bilgisini veren Erkan, "Şu anda bunun yaklaşık 8 gigavatı güneş enerjisi. Bunun da 6,8'i lisanssız dediğimiz, OSB gibi yerlerde çatılarda var. Hedefimiz bunların yüzde 30-40'ının üzerine çıkması." dedi.
"YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜMÜZ VAR"
Erkan, söz konusu enerjide kapasite artırımı için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.
Ülkenin güneş enerjisi potansiyelinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu ancak depolama, birincil kaynak olması gibi düzenlemelere gereksinim duyulduğunu belirten Erkan, şöyle konuştu:
"İlk etapta yüzde 8'lik kurulu gücümüzün yüzde 40'lara çıkmaması için hiçbir sebep yok. Yılda 1 gigavatlık kurulum yapılıyor, bunun katlanarak artması lazım. Bunun için altyapımız ve yetişmiş iş gücümüz var. Yeter ki önümüz açılsın, güneşimizden herkes yararlansın istiyoruz. Ciddi hareketlilik var. Endüstriyel ve bireysel çatılarda güneş enerjisine yoğun talep söz konusu. Şu anda 8 gigavatlardayız. Bunun 30 gigavata ulaşmasının 2025'te gerçekleşeceğini düşünüyoruz."
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