İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta odak noktanız aşk ve ilişkiler oluyor sevgili İkizler burçları… Geçen haftanın stresinin büyük bir çoğunluğunu geride bırakıyorsunuz ve özel hayatınızı, kariyerinizin önüne koyuyorsunuz. Bunun en büyük nedeni ise 22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesi… Salı gününden itibaren aşkta şansınız artıyor. Eğer yalnızsanız da bu haftayı ve ayı iyi değerlendirmenizde fayda var. Evli ve çocuklu İkizler burçlarının ise evlerinde kahkaha eksik olmayacak. Öte yandan kariyerde ise kullandığınız kelimeleri iyi seçin. Çünkü kalp kırabilirsiniz ya da tartışma ortamına zemin hazırlayabilirsiniz.