07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güneş Altunkaş, 'Kapının Ardındaki Ben'den sonra yayımladığı ikinci kitabı 'Hokus Pokus'un tanıtımını yaptı. Altunkaş, Nemesis Yayınevi tarafından yayımlanan polisiye türündeki 'Her tür şiddete hayır' temalı kitabı için şunları söyledi; "Yeni bir kitap yeni bir heyecan... Bu sefer polisiye bir romanla karşınızdayım. Her sayfasını okuduğunuzda sizi şaşırtacak, bazen gülümsetecek, bazen hüzünlendirecek, bazense hiddetlendirecek bir hikâyeyle geldim. Son yıllarda her geçen gün artan kadın ve çocuk cinayetlerine kesin bir dille büyük harflerle tepki verip şiddetin her türlüsüne 'HAYIR' diyen 'Hokus Pokus', unuttuğumuz, kenara ittiğimiz birçok duyguyu bizlere hatırlatıp hayatı tekrar tekrar sorgulatacak. Bize de bunun için 'Komiser Ercüment' kısaca 'Ercü' ve arkadaşları yardımcı olacak. Hikâyesinde iyilerin ve kötülerin karşı karşıya geldiği kitabım, katledilen baş tacımız kadınlara ve çocuklara ithafen yazılmıştır."
'HOKUS POKUS' ÖZET
Bir sabah uyandıklarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Cinayetleri çözmedeki başarısıyla bir efsane haline gelen 'Komiser Ercüment', suç dolu İstanbul sokaklarının korkulu rüyasıdır. Doğduğu günden bu yana yaşadığı acılar ona hayatla başa çıkmayı öğretirken, çözdüğü her cinayetin ardından bir başka kötülükle yüzleşmeye devam eder. Özellikle de şiddet görüp katledilen kadınlarla çocukları ve bu zulme tanık olan insanları tanıdıkça tek başına bile olsa kötülüğe karşı savaşmaya ant içer.
Bir gün genç komiser, yirmi yedi yıldır aranan katil zanlısı 'Bahtiyar' ile sorgu odasında karşı karşıya gelir. Bulgaristan'da bir devlet adamını öldürmekle suçlanan 'Bahtiyar', ısrarla masum olduğunu söyler. Bu sözler, köşeye sıkışmış bir adamın kendini kurtarma çabaları mı, yoksa yirmi yedi yıldır su yüzüne çıkmayı bekleyen gerçeklerin ayak sesleri midir? 'Ercüment' cevapları bulmak için geçmişin izini sürmek zorunda kalacak, ulaştığı gerçek ise birçok insanın hayatını bir anda değiştirecektir.
'Hokus Pokus'un tanıtımında Güneş Altunkaş'ı, arkadaşı Merve Özkaynak da yalnız bırakmadı.
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