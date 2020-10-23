Merhaba sevgili Habertürk okurları… Ekim ayının sonlarına girdiğimiz şu günlerde, yine gündem bol… Geçtiğimiz hafta başlayan Merkür retrosu, kasım ayının başına kadar bizleri etkisi altına alıyor. İletişim problemleri yaşayabileceğimiz, teknolojik aletlerin bizleri yarı yolda bırakabileceği bu haftada internet alışverişlerine dikkat etmekte fayda var. Ayrıca yeni anlaşma ve sözleşmelere de ara vermelisiniz. 23 Ekim'de Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle ani kararlar, beklenmedik gelişmeler etkili oluyor. Peki yeni haftada 12 burcu neler bekliyor? 19-25 Ekim haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinizi geliştirdiğiniz, maddi meselelere odaklanacağınız bir haftadasınız sevgili Koç burçları. Ancak geçtiğimiz hafta başlayan Merkür retrosu devam ederken, maddi konularda zorluk yaşamanız olası… Para ile ilgili konularda istediğiniz verimi alamayacağınız ya da elinizdeki paranın çabuk biteceği bir süreç. 23 Ekim'de Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle maddi meselelerle ilgili ani durumlar olabilir. Ufak bir kazanç elde edebilirsiniz. Merkür gerilemesinde gelirleri idareli kullanmanızda fayda var.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Enerjinizin geçtiğimiz haftalara göre biraz daha düşük olduğu bir haftadasınız sevgili Boğa burçları… Keyfinizin yerinde olmama sebebi ise kariyerde yaşadıklarınız. Çalışmayı seven, görevlerini yerine getirmekten mutluluk duyan Boğalar etrafındaki haksızlıklar nedeniyle şevklerini kaybediyor. Üstelik artan iş yoğunluğu daha da kabuğunuza çekilmenize neden oluyor. Retro zamanı sizi mutlu edecek aktivitelere yönelmenizde, sıkıntınız nedeniyle yeme içmeye ağırlık vermemenizde fayda var. 23 Ekimde Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle ani kararlar almamaya dikkat.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Stresli ve yorucu bir haftaya merhaba diyorsunuz sevgili İkizler burçları… İşlerin sırtınıza binmesi, bir de üzerine Merkür retrosunun devam etmesi isyan etmenize neden olabilir. Olması gerekenden fazla tepkiler vererek kariyerde zorlukları artırabilirsiniz. Hem özel hayatınızda hem iş yaşamınızda daha sakin ve tutarlı hareket etmenizde fayda var. 23 Ekim'de Güneş Akrep burcuna geçti. Stresinizi daha iyi kontrol edebileceksiniz ve sorunlara akılcı çözümler bularak yolunuza devam edeceksiniz
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Hem özel hayatınızda hem de kariyerde dalgınlığınızın arttığı bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Bu aralar sosyalleşmek yerine kendi kendinize bir şeyler yapmak isteyecek ve sık sık geçmişi yad edeceksiniz. Aşk ve ilişkilerde duygusal bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizin bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Yalnızsanız da eski ilişkinize dönmek isteyeceksiniz. Ancak Merkür retrosu devam ederken eski ilişkiler pek yararınıza olmayacaktır. 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle keskin kararlar alabilirsiniz.
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