Güneri Cıvaoğlu sağlık durumu: Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ünlü gazeteci ve yazar Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'da yaşadığı kaza sonrası yoğun bakıma alındı. Cıvaoğlu, hemen hastaneye sevk edilirken sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Kamuoyu, gazetecinin sağlık durumu hakkında yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Güneri Cıvaoğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...
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Güneri Cıvaoğlu hayatı gündeme gelirken sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü gazetecinin İstanbul'da geçirdiği bir kaza sebebiyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Güneri Cıvaoğlu son sağlık durumu hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Güneri Cıvaoğlu sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler...
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GÜNERİ CIVAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?
İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir restorana giden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düştü.
Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sağlık durumu hakkında bir gelişme yaşandığında haberimiz güncellenecektir.
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GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?
Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında dünyaya Ankara'da gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı.
Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.
Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu. 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti. Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi.
Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.
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