Güne yağmurla başlayan İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Megakent'te etkisini göstermesi beklenen yağmur sabah saatlerinde yağmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasına yansıyan bilgilere göre trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 56 olarak ölçüldü.