Gülmenin mucizevi faydası! Komedi filmi izlerseniz...

Bugün Dünya Gülümseme Günü... Gülmenin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen uzmanlara göre, gülen insanların kan akışı daha düzenli oluyor, bağışıklık seviyesi yükseliyor, kan şekeri düşüyor ve uykusuzluk problemi yaşamıyor. Uzmanların tavsiyesi, daha sağlıklı hissetmek için güne gülümseyerek başlayın ve hep daha çok gülmeyi deneyin!

FAYDASI BİRDEN ÇOK!

İnsanların güldükçe fizyolojik olarak değiştiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Merve Saraçoğlu, “Güldüğümüz zaman yüzümüzdeki ve vücudumuzdaki kaslarımızı esnetiriz, nabzımız ve tansiyonumuz artar, daha hızlı nefes alıp veririz. Bu şekilde dokularımıza daha fazla oksijen göndeririz” dedi.

Gülmenin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen bir psikoloji dalı olduğu hatırlatan Saraçoğlu, Gelotoloji adı verilen bu dalda yapılan araştırmalar sonucunda gülmenin vücut üzerindeki etkileriyle ilgili olarak çarpıcı verilere ulaşıldığını da vurguladı.

BİR KOMEDİ FİLMİ İZLEYİN VE...

Uzman Psikolog Merve Saraçoğlu, araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar hakkında şu bilgileri verdi:

KAN AKIŞINI DÜZENLİYOR: İnsanlara komedi veya dram türünde filmler izletildiğinde bunun damarlar üzerindeki etkileri izlendi. Gösterimden sonra komedi izleyen grubun damarları kolaylıkla daralıp genişleyerek normal bir şekilde hareket ederken dram izleyen insanlardaki damarlar kan akışını kısıtlayacak şekilde gerilme eğilimi gösterdi.

BAĞIŞIKLIK SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR: Artan stresin, azalan bağışıklık sisteminin tepkisi ile ilgili olduğu belirtiliyor. Çalışmalar, mizahı kullanma becerisinin vücuttaki enfeksiyonla savaşan antikor düzeyini yükseltebileceğini ve bağışıklık hücrelerinin seviyesini de artırabileceğini gösteriyor.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜYOR: Diyabeti olan 19 kişi ile yapılan bir çalışma, gülmenin kan şekeri düzeyi üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Yemekten sonra sıkıcı bir seminere giren gruba sonraki gün yine yemekten sonra bir komedi izlettirildi. Komedi filminden sonra grubun kan şeker düzeyi ölçüldüğünde seminerden sonra olduğundan daha düşük çıktı.

UYKUSUZLUĞA ÇARE: Psikolojinin gülmenin faydalarına odaklanmasının mazisi Norman Cousin'ın,’Bir Hastalığın Anatomisi’ adlı hatıralarına dayanıyor. Eziyetli bir omurga hastalığı olan ankilozan spondilit teşhisi konan Cousin, komedi filmlerinden oluşan bir kürün kendisini daha iyi hissettirdiğini bulmuş. On dakika gülmenin, iki saatlik ağrısız bir uyku çekmesine izin verdiğini söyleyen Cousin, hiçbir koşulda gülmeyi unutmadığını belirtmiştir.